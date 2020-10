Dpcm coronavirus - Conte firma il semi-lockdown: niente blocco tra Regioni, ma spostamenti sconsigliati (Di domenica 25 ottobre 2020) Per laggravarsi della crisi sanitaria da coronavirus il governo ha varato un nuovo Dpcm che sancisce una stretta nelle norme anti contagio. Tra le varie disposizioni, che verranno illustrate nel dettaglio nelle prossime ore, sono previste chiusure per alcune attività, totali o parziali, limitazioni alla didattica in presenza nelle scuole, ma per il momento sono esclus impedimenti negli spostamenti dei cittadini. In tal senso, Palazzo Chigi si limita a una raccomandazione non vincolante: quella di non lasciare il proprio Comune di residenza, domicilio o abitazione se non per importanti e motivate esigenze. Dopo le ore 21, potranno essere chiuse vie e piazze dei centri urbani al fine di evitare assembramenti. firmato domenica 25 ottobre, il Dpcm entrerà in vigore da lunedì 26 fino al ... Leggi su quattroruote (Di domenica 25 ottobre 2020) Per laggravarsi della crisi sanitaria dail governo ha varato un nuovoche sancisce una stretta nelle norme anti contagio. Tra le varie disposizioni, che verranno illustrate nel dettaglio nelle prossime ore, sono previste chiusure per alcune attività, totali o parziali, limitazioni alla didattica in presenza nelle scuole, ma per il momento sono esclus impedimenti neglidei cittadini. In tal senso, Palazzo Chigi si limita a una raccomandazione non vincolante: quella di non lasciare il proprio Comune di residenza, domicilio o abitazione se non per importanti e motivate esigenze. Dopo le ore 21, potranno essere chiuse vie e piazze dei centri urbani al fine di evitare assembramenti.to domenica 25 ottobre, ilentrerà in vigore da lunedì 26 fino al ...

