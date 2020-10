Di Maio: necessarie misure drastiche per salvare il Natale (Di domenica 25 ottobre 2020) AGI - "Non è stato e non è facile. Ma stringere ora è la sola strada possibile per salvare il Natale ed evitare un lockdown più doloroso di quello di marzo. Questo è l'obiettivo che va centrato con ogni sforzo e ogni sacrificio": ad affermarlo è il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un'intervista su Avvenire in cui spiega la necessità di una nuova stretta. "Oggi l'Italia è chiamata a difendere prima di tutto la vita. E a fare qualsiasi cosa per riuscirci. Perche' senza la salute non c'è nemmeno il lavoro", ha aggiunto. "Servono misure dure, misure drastiche. Nettamente più drastiche. E soprattutto servono subito", ha sottolineato l'ex capo politico ... Leggi su agi (Di domenica 25 ottobre 2020) AGI - "Non è stato e non è facile. Ma stringere ora è la sola strada possibile periled evitare un lockdown più doloroso di quello di marzo. Questo è l'obiettivo che va centrato con ogni sforzo e ogni sacrificio": ad affermarlo è il ministro degli Esteri, Luigi Di, in un'intervista su Avvenire in cui spiega la necessità di una nuova stretta. "Oggi l'Italia è chiamata a difendere prima di tutto la vita. E a fare qualsiasi cosa per riuscirci. Perche' senza la salute non c'è nemmeno il lavoro", ha aggiunto. "Servonodure,. Nettamente più. E soprattutto servono subito", ha sottolineato l'ex capo politico ...

