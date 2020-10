Danilo: “Nel nuovo ruolo mi trovo bene. Non è un problema giocare a sinistra” (Di domenica 25 ottobre 2020) Il terzino brasiliano della Juventus è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Ecco le parole di Danilo: “Nel ruolo che ha scelto il mister per me mi trovo bene, sono contento di giocare in questa posizione. E’ diversa rispetto al solito, mi sono accentrato un po’ di più e ho qualche compito differente, ma non ho problemi. Anche oggi essere schierato a sinistra non è un problema, ho fatto diverse volte il terzino a sinistra. In questo caso sarò più centrale, però mi adatto bene a quello che chiede l’allenatore”. Foto: Twitter Juventus L'articolo Danilo: “Nel nuovo ruolo mi trovo bene. Non è un ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 25 ottobre 2020) Il terzino brasiliano della Juventus è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Ecco le parole di: “Nelche ha scelto il mister per me mi, sono contento diin questa posizione. E’ diversa rispetto al solito, mi sono accentrato un po’ di più e ho qualche compito differente, ma non ho problemi. Anche oggi essere schierato a sinistra non è un, ho fatto diverse volte il terzino a sinistra. In questo caso sarò più centrale, però mi adattoa quello che chiede l’allenatore”. Foto: Twitter Juventus L'articolo: “Nelmi. Non è un ...

