Cos’è (e perché è da tenere d’occhio) lo stile cottagecore? (Di domenica 25 ottobre 2020) Se questo termine non vi fa suonare nessun campanello (nonostante su Instagram sia stato utilizzato come hashtag più di 800.000 volte) potreste invece aver notato un fatto molto curioso. Da marzo in poi molte celebrities come Kourtney Kardashian, Millie Bobby Brown e persino Victoria e David Beckham, hanno infatti iniziato a postare immagini dal proprio giardino, mostrandosi mentre curano i fiori, organizzano picnic oppure si prendono cura degli animali. Leggi su vanityfair (Di domenica 25 ottobre 2020) Se questo termine non vi fa suonare nessun campanello (nonostante su Instagram sia stato utilizzato come hashtag più di 800.000 volte) potreste invece aver notato un fatto molto curioso. Da marzo in poi molte celebrities come Kourtney Kardashian, Millie Bobby Brown e persino Victoria e David Beckham, hanno infatti iniziato a postare immagini dal proprio giardino, mostrandosi mentre curano i fiori, organizzano picnic oppure si prendono cura degli animali.

Maxdero : Salvini [giugno 2020] : 'Ma perché dovrebbe esserci una seconda ondata?' 'Non ne posso più di questa distanza soc… - ritornoalfutur2 : RT @Barracciu: Vanno individuati, arrestati, processati e condannati in tempo reale. Sciolto per sempre il partito. Sono pericolosi crimina… - NuTeslaRes : #Bug dell'anno 2038 in Linux: cos'è e perché non sarà un problema - - dianabrinzea : RT @mavie_daponte: Prima regola generale: non mi devi toccare, cristoddio, come devo fare a dirtelo? Non mi devi toccare. Perché la gente t… - dipingimilcuor : Appena finisco il mio countdown vi spiego per cos'è, anche perché per voi sarà incomprensibile prima di allora -

Ultime Notizie dalla rete : Cos’è perché Roccuzzo: «La mia fragilità è la mia forza. Emma? Nessun rancore, ma la farò ricredere» Corriere della Sera