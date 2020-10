Carlo Conti in lacrime per l’amico scomparso, un dolore atroce: “non riesco a pronunciare il suo nome” (Di domenica 25 ottobre 2020) Carlo Conti è senza dubbio uno dei conduttori più amati e rispettati della tv. Ogni venerdì, va in onda con il suo spettacolo Tale Quale show, riscuotendo grande successo. C’è da dire, però che nell’ultima puntata il programma non è riuscito a battere la concorrenza del GFVip. Nonostante tutto, per Conti si può dire che il suo è stato un anno di grandi soddisfazioni e a breve sarà anche al timone de Affari Tuoi, sostituendo Flavio Insinna. La scorsa domenica è stato un’ospite speciale di Domenica In, e intervistato dalla sua amica Mara Venier ha avuto modo di lasciarsi andare a una confidenza. Carlo ha sorpreso tutti, ricordando anche un caro collega che purtroppo è scomparso nel 2018. Stiamo parlando di ... Leggi su aciclico (Di domenica 25 ottobre 2020)è senza dubbio uno dei conduttori più amati e rispettati della tv. Ogni venerdì, va in onda con il suo spettacolo Tale Quale show, riscuotendo grande successo. C’è da dire, però che nell’ultima puntata il programma non è riuscito a battere la concorrenza del GFVip. Nonostante tutto, persi può dire che il suo è stato un anno di grandi soddisfazioni e a breve sarà anche al timone de Affari Tuoi, sostituendo Flavio Insinna. La scorsa domenica è stato un’ospite speciale di Domenica In, e intervistato dalla sua amica Mara Venier ha avuto modo di lasciarsi andare a una confidenza.ha sorpreso tutti, ricordando anche un caro collega che purtroppo ènel 2018. Stiamo parlando di ...

cartismo_ : Ecco mi aspettavo una cosa de genere da un ritardato enorme come lui, carlo conti al suo posto saprebbe fare meglio - ManuelaPerrone : Proprio quando avremmo bisogno di più abbracci, ci troviamo a fare i conti con la paura di un abbraccio. Bello il l… - twovofus : Mi sono addormentata alle 5. E non è uscito golden. Io mi sposto nel fandom di Carlo Conti, conosciuto anche come dj Conti. Chi viene? - Carlo_A_Macc : RT @GiancarloDeRisi: Guardia di Finanza a Invitalia. Vuole vederci chiaro nei super stipendi di Arcuri. 'Il Domani' parla di compensi da ca… - messinagiovanni : Calenda sta facendo i conti col PD, e viceversa - Il Post -