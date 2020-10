Surreale: a Napoli scene da guerriglia urbana contro il coprifuoco ma De Magistris è in tv che guarda: “Vabbè che ma cosa posso farci io ora?” (Di sabato 24 ottobre 2020) guerriglia a Napoli De Magistris resta in studio dall’Annunziata Surreale: a Napoli scene da guerriglia urbana contro il lockdown chiesto dal presidente della Regione Vincenzo De Luca. Ma il sindaco De Magistris, ospite su RaiTre a Titolo Quinto, è in tv che guarda: “Sindaco, ma non sarebbe meglio se lei andasse lì?”, lo incalza la giornalista Lucia Annunziata, ma il primo cittadino risponde: “Sì, posso pure andare, ma non è che posso andare dentro a uno scontro in questo momento, io starei un attimo più attento a capire che sta succedendo. Ma ora cosa devo fare?”. Il ... Leggi su tpi (Di sabato 24 ottobre 2020)Deresta in studio dall’Annunziata: adail lockdown chiesto dal presidente della Regione Vincenzo De Luca. Ma il sindaco De, ospite su RaiTre a Titolo Quinto, è in tv che: “Sindaco, ma non sarebbe meglio se lei andasse lì?”, lo incalza la giornalista Lucia Annunziata, ma il primo cittadino risponde: “Sì,pure andare, ma non è cheandare dentro a uno sin questo momento, io starei un attimo più attento a capire che sta succedendo. Ma oradevo fare?”. Il ...

