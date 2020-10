Scardina parla di Diletta Leotta a Ballando: “Credo ancora nel mio amore” (Di domenica 25 ottobre 2020) È tempo di confessioni nel varietà di Milly Carlucci per lo sportivo, in coppia con la ballerina ucraina Anastasia Kuzmina. Daniele ha inoltre ricordato la scomparsa del nonno. L'articolo Scardina parla di Diletta Leotta a Ballando: “Credo ancora nel mio amore” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di domenica 25 ottobre 2020) È tempo di confessioni nel varietà di Milly Carlucci per lo sportivo, in coppia con la ballerina ucraina Anastasia Kuzmina. Daniele ha inoltre ricordato la scomparsa del nonno. L'articolodi: “Credonel mio amore” proviene da Gossip e Tv.

PacodaCamino : Scardina interpreta una rumba ! Spiego: prima si appoggia di punta poi si appoggia di pianta è solamente per ulti… - infoitcultura : Daniele Scardina, sfogo a Storie Italiane: “Non si parla mai di Dio” - zawzaw_ph : No. Scardina che parla del Signore, no. Vado a dormire. #BallandoConLeStelle -

Ultime Notizie dalla rete : Scardina parla Daniele Scardina/ “Si meravigliano perchè parlo di Dio, con lui siamo migliori” Il Sussidiario.net Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina/ Occhi a cuore per Mariotto: “Ha Dio con sé”

Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina a Ballando con le stelle 2020, il campione tra fede e ballo: "Sono un esempio", conquisterà il podio?

Ballando con le stelle, il video di Elisa Isoardi non lascia scampo: "Purtroppo questa mattina..."

A Storie Italiane di Eleonora Daniele su Rai 1 si parla anche di Ballando con le stelle, la trasmissione del sabato sera condotta da Milly Carlucci. Un’edizione sicuramente sfortunata: prima il Covid ...

Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina a Ballando con le stelle 2020, il campione tra fede e ballo: "Sono un esempio", conquisterà il podio?A Storie Italiane di Eleonora Daniele su Rai 1 si parla anche di Ballando con le stelle, la trasmissione del sabato sera condotta da Milly Carlucci. Un’edizione sicuramente sfortunata: prima il Covid ...