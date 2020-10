Ora solare 2020 | quando scatta e come spostare le lancette

(Di sabato 24 ottobre 2020) Nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobrel'abituale appuntamento con l' o ra. In termini pratici questo significa che alle 3:00 gli orologi dovranno fare un salto indietro di 60 ...

SkyTG24 : Torna l’ora solare, nei 7 mesi di ora legale risparmiati 400 milioni di kWh di elettricità - Corriere : Ora solare, quando cambia? Stanotte le lancette si spostano indietro di 60 minuti - fattoquotidiano : Questa notte torna l’ora solare: quando spostare le lancette indietro di 60 minuti - finelinepwr : secondo me golden esce domani per il passaggio all’ora solare ?????? - Il_Reissimo_ : RT @margotebasta: Stasera torna l’ora solare, ma agli statali cosa frega ?! Loro hanno lo stipendio fisso garantito 1!1!1! -

Ultime Notizie dalla rete : Ora solare

Nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre scatta l'abituale appuntamento con l' ora solare. In termini pratici questo significa che alle 3:00 gli orologi dovranno fare un salto indietro di 60 mi ...la bella notizia per i letargici amanti del piumone regalerà 60 minuti “orizzontali” extra grazie al ritorno all’ora solare. L ’ora solare è il risultato di una sincronizzazione degli orologi in ...