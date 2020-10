Migranti in barca a vela trainati dalla Gdf a Roccella Jonica: il governo chiude tutto tranne i porti (Di sabato 24 ottobre 2020) A bordo di qualunque mezzo. Pronti a sfidare qualunque pericolo pur di affrontare la traversata. Così, intercettati all’alba al largo della costa calabrese da motovedette della Guardia di finanza. Soccorsi e trainati da un’unità navale della Gdf, 50 Migranti in barca a vela sono sbarcati nel porto di Roccella Jonica, in provincia di Reggio Calabria. A dimostrazione che, in un Paese come il nostro, in piena emergenza coronavirus, tutto si ferma: tranne il flusso dei profughi in arrivo a qualunque costo e con qualunque tipo di imbarcazione. E che, con un governo come quello in carica, tutto si chiude: tranne i ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 24 ottobre 2020) A bordo di qualunque mezzo. Pronti a sfidare qualunque pericolo pur di affrontare la traversata. Così, intercettati all’alba al largo della costa calabrese da motovedette della Guardia di finanza. Soccorsi eda un’unità navale della Gdf, 50insono sti nel porto di, in provincia di Reggio Calabria. A dimostrazione che, in un Paese come il nostro, in piena emergenza coronavirus,si ferma:il flusso dei profughi in arrivo a qualunque costo e con qualunque tipo di imzione. E che, con uncome quello in carica,sii ...

MediasetTgcom24 : Migranti, in 100 sbarcano in Calabria da una barca a vela #roccellajonica - LegaSalvini : MIGRANTI, NUOVO SBARCO IN CALABRIA: IN 100 SU UNA BARCA - VgAdele : Migranti: nuovo arrivo a Roccella Ionica, 40 su barca a vela - SecolodItalia1 : Migranti in barca a vela trainati dalla Gdf a Roccella Jonica: il governo chiude tutto tranne i porti… -