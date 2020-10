LIVE Vuelta a España 2020, Huesca-Sabinanigo in DIRETTA: successo di tappa e maglia a pois per Tim Wellens! (Di sabato 24 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI OGGI DEL GIRO D’ITALIA ALBA-SESTRIERE 17:21 In crisi nel finale Dumoulin che perde quasi un minuto dagli altri big. 17:20 ROGLIC! La maglia rossa attacca negli ultimi metri e guadagna qualche secondo al traguardo su Carapaz e Mas. 17:19 Caduto Daniel Martin! 17:18 Secondo posto dunque per il francese Guillaume Martin e terzo l’olandese Arensman. 17:17 WELLEEEEENS! Il belga negli ultimi 100 metri stacca prima Arensman e poi Martin e conquista la vittoria. 17:16 Torna sotto Martin, sarà volata a tre! 17:15 ULTIMO CHILOMETRO! Anticipa la volata Arensman, lo segue Wellens mentre soffre Martin. 17:14 Ultimi due chilometri! I tre al comando iniziano a guardarsi. 17:12 Dietro anche il ... Leggi su oasport (Di sabato 24 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADELLADI OGGI DEL GIRO D’ITALIA ALBA-SESTRIERE 17:21 In crisi nel finale Dumoulin che perde quasi un minuto dagli altri big. 17:20 ROGLIC! Larossa attacca negli ultimi metri e guadagna qualche secondo al traguardo su Carapaz e Mas. 17:19 Caduto Daniel Martin! 17:18 Secondo posto dunque per il francese Guillaume Martin e terzo l’olandese Arensman. 17:17 WELLEEEEENS! Il belga negli ultimi 100 metri stacca prima Arensman e poi Martin e conquista la vittoria. 17:16 Torna sotto Martin, sarà volata a tre! 17:15 ULTIMO CHILOMETRO! Anticipa la volata Arensman, lo segue Wellens mentre soffre Martin. 17:14 Ultimi due chilometri! I tre al comando iniziano a guardarsi. 17:12 Dietro anche il ...

zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2020 Huesca-Sabinanigo in DIRETTA: il plotone riprende i fuggitivi. Il gruppo torna compatto -… - zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2020 Huesca-Sabinanigo in DIRETTA: frazione mossa possibili attacchi da lontano - #Vuelta… - MarioGiunta : Oggi c’è Super Weekend! Dalle 15 alle 18 seguiremo insieme: ?? Live Atalanta-Sampdoria ?? Vigilia 5^ Serie A con i… - zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2020 Huesca-Sabinanigo in DIRETTA: frazione mossa possibili attacchi da lontano - #Vuelta… - SSportNetwork : #SaturdayFever! La 'Febbre del Sabato' di @SSportNetwork! #SerieA #SerieB #PremierLeague #Liga #Bundesliga #Ligue1,… -