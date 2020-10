LIVE Sinner-Zverev 2-1 | Atp Colonia 2 in DIRETTA | buon inizio dell’azzurro

Leggi su oasport

(Di sabato 24 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-AD Questa volta esce di poco il diritto incrociato: altra chance di break. 40-40 Altra ottima soluzione con il diritto esi salva. 30-40 Serve&volley sulla seconda di: demi-volée deliziosa. 15-40 Servizio e diritto del teutonico. 0-40 TRE PALLE BREAKnon tiene il diritto in campo epuò brekkare. 0-30 Doppio fallo dell’ex #3 al mondo. 0-15vince ancora alla distanza e sulla resistenza di un altro scambio durissimo. 2-1 Si ferma sul nastro la risposta del tedesco. 40-15 CHE SCAMBIO!regge dei colpi durissimi in spinta del tedesco che attacca nel momento sbagliato, si fa recuperare la palla corta e passare sul lob: ...