Le Regioni in pressing sul governo per uniformare le misure

(Di sabato 24 ottobre 2020) Evitare il liberi tutti ed ognuno per sé, come ha fatto il governatore della Campania. Questo l'obiettivo del Presidente dell'Emilia Romagna Bonaccini. Da Mattarella, l'invito ad una leale ...

Ultime Notizie dalla rete : Regioni pressing

Non potremo abbassare la guardia di fronte all'avanzata del virus perché se non proteggiamo la salute non potremo proteggere nemmeno l'economia». Uniamo le forze nel segno della fiducia per cambiare l ...Il premier Giuseppe Conte - Ansa. COMMENTA E CONDIVIDI. . . . . . Di fronte all’impennata dei contagi, nella notte la linea di Giuseppe Conte sulla seconda ondata vacilla. Si tratta di mettere in disc ...