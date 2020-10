Inter, Conte: «Comandato sin dall’inizio. Lukaku è migliorato ancora» (Di sabato 24 ottobre 2020) Antonio Conte, tecnico dell’Inter, ha commentato la vittoria in trasferta contro il Genoa. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore Antonio Conte commenta ai microfoni di Sky Sport la vittoria contro il Genoa per 2-0 con gol di Lukaku e D’Ambrosio. Le sue parole. LA GARA – «Abbiamo Comandato la partita fin dall’inizio, come nelle altre partite abbiamo cercato di guidare il gioco. A volte certe gare le sblocchi prima, a volte dopo. Anche col ‘Gladbach, per le mie valutazioni tecniche, abbiamo fatto un’ottima partita. Oggi abbiamo subito zero tiri in porta e c’è soddisfazione, siamo venuti qua con la forza di una squadra che è cosciente. Di solito, certe situazioni le provi con un mese di ritiro e tutte le amichevoli. Invece noi siamo ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 24 ottobre 2020) Antonio, tecnico dell’, ha commentato la vittoria in trasferta contro il Genoa. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore Antoniocommenta ai microfoni di Sky Sport la vittoria contro il Genoa per 2-0 con gol die D’Ambrosio. Le sue parole. LA GARA – «Abbiamola partita fin dall’inizio, come nelle altre partite abbiamo cercato di guidare il gioco. A volte certe gare le sblocchi prima, a volte dopo. Anche col ‘Gladbach, per le mie valutazioni tecniche, abbiamo fatto un’ottima partita. Oggi abbiamo subito zero tiri in porta e c’è soddisfazione, siamo venuti qua con la forza di una squadra che è cosciente. Di solito, certe situazioni le provi con un mese di ritiro e tutte le amichevoli. Invece noi siamo ...

