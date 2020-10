Il futuro dipende dai brand virtuosi

Leggi su panorama

(Di sabato 24 ottobre 2020) L'impegno sulle tematiche ambientali e sociali dei gruppi che fanno produzioni di qualità è oggi più essenziale che mai. Una mostra promossa da Centromarca, in una zona nel cuore di Milano, racconta per immagini come la crescita economica possa andare d'accordo con l'etica.Marche e imprese non sono soltanto produttori di beni o servizi, capaci di soddisfare un bisogno, ma possono anche farsi promotrici di idee e visioni del mondo. Al di là delle etichette. Perché le aziende hanno come fine la generazione del profitto, indispensabile per garantire la continuità dell'impresa, creare posti di lavoro e generare benessere; ma a fare la differenza sono le condizioni in cui questo obiettivo è perseguito, i valori di riferimento, gli investimenti e i progetti messi in campo, l'approccio etico al mercato.Lo spiega bene, attraverso il linguaggio ...