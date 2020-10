Il Benevento di Pippo Inzaghi, non la solita neopromossa (Di sabato 24 ottobre 2020) Immaginare il Benevento come la neopromossa che la mette tutta sulla grinta e la voglia disperata di salvarsi, significherebbe fare un torto alla squadra e a Filippo Inzaghi. Le ottime impressioni dopo la marcia trionfale lungo tutto lo scorso campionato di Serie B stanno trovando conferma. In quattro partite, i giallorossi hanno ottenuto sei punti, perdendo contro avversari di gran lunga più attrezzati, come Inter e Roma, sconfiggendo invece formazioni dalla salvezza tranquilla, come Sampdoria e Bologna. Gli otto gol fatti finora certificano un atteggiamento tutt’altro che difensivista e catenacciaro, ma propositivo. Nonostante i tanti acquisti estivi e il cambio di modulo, dal 4-4-2 al 4-3-2-1, Inzaghi ha saputo mantenere intatta la solidità raggiunta. Il blocco difensivo è rimasto simile a ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 24 ottobre 2020) Immaginare ilcome lache la mette tutta sulla grinta e la voglia disperata di salvarsi, significherebbe fare un torto alla squadra e a Filippo. Le ottime impressioni dopo la marcia trionfale lungo tutto lo scorso campionato di Serie B stanno trovando conferma. In quattro partite, i giallorossi hanno ottenuto sei punti, perdendo contro avversari di gran lunga più attrezzati, come Inter e Roma, sconfiggendo invece formazioni dalla salvezza tranquilla, come Sampdoria e Bologna. Gli otto gol fatti finora certificano un atteggiamento tutt’altro che difensivista e catenacciaro, ma propositivo. Nonostante i tanti acquisti estivi e il cambio di modulo, dal 4-4-2 al 4-3-2-1,ha saputo mantenere intatta la solidità raggiunta. Il blocco difensivo è rimasto simile a ...

