Gli orologi del diavolo, quando va in onda? La trama (Di sabato 24 ottobre 2020) Giuseppe Fiorello torna in tv: è ormai tutto pronto su Raiuno per la messa in onda de Gli orologi del diavolo, la fiction diretta da Alessandro Angelini che lo vedrà per la prima volta protagonista di una serie lunga e non di una miniserie. Ma quando inizia Gli orologi del diavolo? Raiuno ha comunicato con un promo (che potete vedere a fine post) che la fiction andrà in onda dal 2 novembre 2020, ogni lunedì alle 21:25. Insieme a Fiorello, nel cast ci saranno anche Nicole Grimaudo, Claudia Pandolfi ed Alvaro Cervantes. Gli orologi del diavolo, trama La fiction è tratta da una storia realmente accaduta, raccontata nell’omonimo libro scritto da Gianfranco Franciosi con Federico ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 24 ottobre 2020) Giuseppe Fiorello torna in tv: è ormai tutto pronto su Raiuno per la messa inde Glidel, la fiction diretta da Alessandro Angelini che lo vedrà per la prima volta protagonista di una serie lunga e non di una miniserie. Mainizia Glidel? Raiuno ha comunicato con un promo (che potete vedere a fine post) che la fiction andrà indal 2 novembre 2020, ogni lunedì alle 21:25. Insieme a Fiorello, nel cast ci saranno anche Nicole Grimaudo, Claudia Pandolfi ed Alvaro Cervantes. GlidelLa fiction è tratta da una storia realmente accaduta, raccontata nell’omonimo libro scritto da Gianfranco Franciosi con Federico ...

Alessan50612358 : RT @FedericoRuffo: Dal 2 novembre in prima serata,per 8 puntate, Gli Orologi del Diavolo, fiction tratta dal libro che ho avuto l’onore di… - museogalileo : ??Questa notte torna l'ora solare: ricordiamoci di spostare le lancette. La meridiana monumentale di Piazza dei Gi… - cristianalaz : @anncapo1 @giovannagiraudi @erricalox @Curini @LorenzoZL74 Tra i fruitori del “posto fisso” ci sono persone ke igno… - PaoloSutera : Si avvicina il ritorno in tv di @BeppeFiorello: ecco la trama de #GliOrologiDelDiavolo, in onda su @RaiUno - Notiziedi_it : ‘Gli orologi del diavolo’, su Rai Uno la nuova fiction con Beppe Fiorello: trama e curiosità -

Ultime Notizie dalla rete : Gli orologi Stanotte ritorna l'ora solare e gli orologi indietro di un'ora AndriaLive Gli orologi del diavolo

Giuseppe Fiorello torna in tv: è ormai tutto pronto su Raiuno per la messa in onda de Gli orologi del diavolo, la fiction [...] ...

Gli orologi del diavolo, quando va in onda? La trama

Giuseppe Fiorello torna in tv: è ormai tutto pronto su Raiuno per la messa in onda de Gli orologi del diavolo, la fiction diretta da Alessandro Angelini che lo vedrà per la prima volta protagonista di ...

Giuseppe Fiorello torna in tv: è ormai tutto pronto su Raiuno per la messa in onda de Gli orologi del diavolo, la fiction [...] ...Giuseppe Fiorello torna in tv: è ormai tutto pronto su Raiuno per la messa in onda de Gli orologi del diavolo, la fiction diretta da Alessandro Angelini che lo vedrà per la prima volta protagonista di ...