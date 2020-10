Giro d’Italia 2020: tappa a Sestriere per Tao Geoghegan Hart. Jai Hindley maglia rosa con lo stesso tempo del britannico! (Di sabato 24 ottobre 2020) La penultima tappa del Giro d’Italia 2020, l’ultima grande battaglia in montagna, sulle Alpi. Sono mancati Izoard e Agnello, non è mancato però lo spettacolo con la tripla scalata al Sestriere: scontro diretto tra Tao Geoghegan Hart (INEOS Grenadiers) e Jai Hindley (Sunweb), con il britannico che è riuscito a prevalere proprio allo sprint. La maglia rosa va invece al giovane australiano, con lo stesso tempo in classifica generale al secondo: domani sarà una sfida che promette scintille quella nella cronometro da Cernusco sul Naviglio a Milano. Oggi non c’è stata gran battaglia per andare a caccia della fuga giusta. Il tentativo si è formato sin ... Leggi su oasport (Di sabato 24 ottobre 2020) La penultimadeld’Italia, l’ultima grande battaglia in montagna, sulle Alpi. Sono mancati Izoard e Agnello, non è mancato però lo spettacolo con la tripla scalata al: scontro diretto tra Tao(INEOS Grenadiers) e Jai(Sunweb), con il britannico che è riuscito a prevalere proprio allo sprint. Lava invece al giovane australiano, con loin classifica generale al secondo: domani sarà una sfida che promette scintille quella nella cronometro da Cernusco sul Naviglio a Milano. Oggi non c’è stata gran battaglia per andare a caccia della fuga giusta. Il tentativo si è formato sin ...

giroditalia : ???The extraordinary feat of @cernyjosef. Watch now the Last Km of Stage 19 #Giro d’Italia 2020! ???L'impresa di… - giroditalia : ?? Giro d'Italia | Stage 19 ?? @cernyjosef ???? - @CCCProTeam ?? @VCampenaerts ???? - @NTTProCycling ?? @SunJjak ???? -… - giroditalia : Buonanotte dal Giro d'Italia ?? Powered by @ENIT_italia #Giro - annascot79 : @Alberto_Cirio i Centri commerciali chiusi per non creare assembramenti!! Perché non avete fermato il Giro d’ Italia???? - ecodelchisone : Giro d'Italia, a Sestriere cambia la maglia rosa: Hindley leader, tappa a Geoghean Hart -

Ultime Notizie dalla rete : Giro d’Italia Giro d’Italia, Cerny vince la 19ª tappa. Kelderman in rosa. Vegni: «Qualcuno pagherà per la frazione... Corriere della Sera