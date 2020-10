Giovanni Longobardi la verità su Veronica Ursida | “Hai bisogno di attirare l’attenzione”

Leggi su giornal

(Di sabato 24 ottobre 2020)racconta la verità per il quale la sua storia d’amore conè arrivata al termine nei mesi scorsi. La coppia nata al centro dello studio di Uomini e Donne per diversi mesi è stata protagonista di pianti e di un amore tormentato ma soprattutto travagliato fatto di alti e bassi che, in un secondo momento è arrivato al termine in modo improvviso. Entrambi sui loro rispettivi profili Instagram avevano giustificato il tutto a causa di uno sbagli commesso dadurante la loro relazione. Perinfatti, è stato un gesto imperdonabile che entrambi non hanno però mai voluto raccontare sui social per non creare e alimentare sempre di più i gossip. Dopo vari tira e molla la storia è ...