Genoa-Inter | Conte | “Abbiamo dominato Eriksen? Ci si focalizza troppo su di lui”

"Fin dall'inizio abbiamo comandato la partita. Siamo scesi in campo cercando di fare la partita e lo abbiamo fatto. A volte la sblocchi prima, altre un po' più tardi. Anche contro il Gladbach abbiamo fatto una buona partita. Oggi non abbiamo subito tiro e non abbiamo preso gol. E' la dimostrazione del fatto che la squadra è cosciente". Così il tecnico dell'Inter, Antonio Conte ha commentato la vittoria contro il Genoa per 2-0, match valevole per la quinta giornata di campionato. "Risolto i problemi in difesa? Se prendi due gol su tre tiri vuol dire che l'equilibrio c'è. Questa è una squadra che lo ha sempre dimostrato – ha proseguito l'allenatore nerazzurro ai microfoni di Sky – Bastoni? Ha lavorato un anno con noi e sa ...

