“Dottore commercialista 2 0” | la proposta di Antonio Sanges

Leggi su cronachesalerno

(Di sabato 24 ottobre 2020) di Erika Noschese “Dopo 20 anni di ordine, ho deciso di non ricandidarmi ma sarò attento spettatore”. Parla cosìsalernitano che fa il punto della situazione in vista delle elezioni per il rinnovo dell’Odcec, in programma il 5 e 6 novembre, dalle 9.30 alle 18 presso la sede in Via Roma a Salerno, quando si terrà l’assemblea degli iscritti alle Sezioni A e B dell’Albo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno per l’elezione del Presidente e di 14 Consiglieri e l’elezione del Collegio dei Revisori. Perqueste elezioni dovrebbero essere l’occasione soprattutto per sviluppare una nuova figura del dottore, quella 2.0, soprattutto considerando il ...