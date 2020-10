Covid, verso lo stop a palestre e piscine: ipotesi divieto spostamenti tra Regioni (Di sabato 24 ottobre 2020) Si va verso lo stop all'attività di palestre, piscine e sale giochi e l'anticipo dell'orario di chiusura per il settore della ristorazione. Sono questi, secondo quanto si apprende... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 24 ottobre 2020) Si valoall'attività die sale giochi e l'anticipo dell'orario di chiusura per il settore della ristorazione. Sono questi, secondo quanto si apprende...

AlbertoBagnai : La fobia del PD verso gli ospedali non si manifesta solo nello scomposto giubilo di Emiliano, Galli ecc. per la chi… - MediasetTgcom24 : Covid, verso lo stop a palestre e piscine e anticipo chiusura dei locali - SkyTG24 : Covid, Campania verso lockdown. De Luca: “Chiudiamo tutto per 30-40 giorni, poi si vedrà” - LeonardoMerlo19 : RT @MediasetTgcom24: Covid, verso lo stop a palestre e piscine e anticipo chiusura dei locali - g_bonincontro : RT @MediasetTgcom24: Covid, verso lo stop a palestre e piscine e anticipo chiusura dei locali -

Ultime Notizie dalla rete : Covid verso Covid, pronto il coprifuoco dalle 20 in tutte le Regioni La Stampa Covid, verso lo stop a palestre e piscine: ipotesi divieto spostamenti tra Regioni

Si va verso lo stop all'attività di palestre, piscine e sale giochi e l'anticipo dell'orario di chiusura per il settore della ristorazione. Sono questi, secondo quanto si apprende da diverse fonti di ...

Covid. Stop palestre-piscine, verso anticipo chiusura locali

ROMA, 24 OTT - Stop all'attività di palestre, piscine e sale giochi e anticipo dell'orario di chiusura per il settore della ristorazione. Sono questi, secondo quanto si apprende da diverse fonti di ...

Si va verso lo stop all'attività di palestre, piscine e sale giochi e l'anticipo dell'orario di chiusura per il settore della ristorazione. Sono questi, secondo quanto si apprende da diverse fonti di ...ROMA, 24 OTT - Stop all'attività di palestre, piscine e sale giochi e anticipo dell'orario di chiusura per il settore della ristorazione. Sono questi, secondo quanto si apprende da diverse fonti di ...