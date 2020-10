Covid, come avviene il contagio a cena? Lo rivela uno studio fatto su un focolaio (Di sabato 24 ottobre 2020) 21 febbraio 2020, le norme anti-Coronavirus non sono ancora entrate in vigore e una cena in un ristorante di Segromigno, frazione del Comune di Capannori in provincia di Lucca, si trasforma in uno dei primi focolai della zona. I motivi sono stati spiegati in uno studio condotto da un medico di medicina generale del lucchese: a quella cena l’R0, il numero medio di persone che ogni positivo può contagiare, è risultato compreso tra 7 e 8, (Continua..) ben al di sopra della media che si attesta intorno al 3,8. La ricerca è stata condotta su 47 dei 49 partecipanti alla cena, 26 dei quali sono risultati poi positivi. Alto tasso dei contagi, ecco perché Nei 14 giorni precedenti si erano recati a Milano 6 dei partecipanti, 3 dei quali sono ... Leggi su howtodofor (Di sabato 24 ottobre 2020) 21 febbraio 2020, le norme anti-Coronavirus non sono ancora entrate in vigore e unain un ristorante di Segromigno, frazione del Comune di Capannori in provincia di Lucca, si trasforma in uno dei primi focolai della zona. I motivi sono stati spiegati in unocondotto da un medico di medicina generale del lucchese: a quellal’R0, il numero medio di persone che ogni positivo può contagiare, è risultato compreso tra 7 e 8, (Continua..) ben al di sopra della media che si attesta intorno al 3,8. La ricerca è stata condotta su 47 dei 49 partecipanti alla, 26 dei quali sono risultati poi positivi. Alto tasso dei contagi, ecco perché Nei 14 giorni precedenti si erano recati a Milano 6 dei partecipanti, 3 dei quali sono ...

lorepregliasco : Come prevedevamo: le persone ricoverate in terapia intensiva con COVID oggi sono 1.049, più dell'11 marzo (giorno d… - raistolo : Non c’è nulla che mi faccia imbufalire più di leggere nelle notizie relative alla seconda ondata di COVID cose come… - caterinabalivo : Sono davvero triste. Ho la mia famiglia giù, con mamma e sorella che lavorano in prima linea, come insegnate e dot… - drconsulenze : RT @LiutoGiusto: Tg2: A Genova hanno cominciato a mettere i casi covid nelle RSA. Ripeto: nelle RSA. Il direttore sanitario assicura che i… - alfreaudi : RT @RadioSavana: A me dispiace, ma io non ci sto. Alla gente come me, quella con un pò di sensibilità, gli si spezza il cuore. Non siamo ge… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid come Covid, Lopalco: «Presto contagi come in Francia, subito misure più severe. Comportarsi come fossimo in lockdown» Il Messaggero Covid, de Magistris: «Voglio collaborare con De Luca ma lui non risponde»

«A mio parere quello che emerge in maniera chiara è che non bisogna confondere il malcontento, il disagio, l’esasperazione, la rabbia, sempre espresse dalla stragrande maggioranza dei cittadini in for ...

Coronavirus, la foto dei soccorritori allo stremo fa il giro del web: strutture al collasso

La seconda ondata di coronavirus fa paura in tutta Italia. In Sardegna i soccorritori sono esausti, come mostra uno scatto diffuso sui social. Nella foto il ...

«A mio parere quello che emerge in maniera chiara è che non bisogna confondere il malcontento, il disagio, l’esasperazione, la rabbia, sempre espresse dalla stragrande maggioranza dei cittadini in for ...La seconda ondata di coronavirus fa paura in tutta Italia. In Sardegna i soccorritori sono esausti, come mostra uno scatto diffuso sui social. Nella foto il ...