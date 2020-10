Coronavirus: nuovo Dpcm in arrivo, con quali strette? (Di sabato 24 ottobre 2020) I contagi continuano ad aumentare, al situazione non sembra essere contenibile. Le misure previste dal governo con l’ultimo Dpcm non bastano a frenare l’ondata di contagi e proprio per questo sono necessarie nuove misure, più restrittive. Pronto un nuovo Dpcm, quindi, volto a contenere i contagi che potebbe prevedere un coprifuoco generalizzato che potrebbe partire dalle 21 o dalle 22. Dall’Istituo Superiore della Sanità arriva un allarme: i contagi vanno limitati e la popolazione deve restare a casa quanto più possibile. Si chiede la restrizione della attività non essenziali e le decisioni sul tavolo al momento sembrano essere diverse. Da una parte il coprifuoco dalle ore 21, dall’altra anche la chiusura di bar, ristoranti già alle 18 fino ad arrivare ad un divieto ... Leggi su pensioniefisco (Di sabato 24 ottobre 2020) I contagi continuano ad aumentare, al situazione non sembra essere contenibile. Le misure previste dal governo con l’ultimonon bastano a frenare l’ondata di contagi e proprio per questo sono necessarie nuove misure, più restrittive. Pronto un, quindi, volto a contenere i contagi che potebbe prevedere un coprifuoco generalizzato che potrebbe partire dalle 21 o dalle 22. Dall’Istituo Superiore della Sanità arriva un allarme: i contagi vanno limitati e la popolazione deve restare a casa quanto più possibile. Si chiede la restrizione della attività non essenziali e le decisioni sul tavolo al momento sembrano essere diverse. Da una parte il coprifuoco dalle ore 21, dall’altra anche la chiusura di bar, ristoranti già alle 18 fino ad arrivare ad un divieto ...

