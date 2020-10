Conte firma il Dpcm | chiusura bar e ristoranti dalle 18 Stop a cinema | piscine e palestre

(Di sabato 24 ottobre 2020) Le nuove misure dovrebbero entrare in vigore dal 26 ottobre e restare in vigore fino al 24 novembre. Ancora in discussione l’ipotesi di chiudere le regioni

Adnkronos : Nuovo #dpcm, firma domani e slitta conferenza #Conte - Agenzia_Ansa : #Covid: verso la firma del Dpcm nella giornata di domani Possibili ulteriori modifiche del testo. Nodo gli spostame… - IlContiAndrea : “Dovrebbe slittare a domani la firma del nuovo #dpcm da parte del presidente del Consiglio, Giuseppe #Conte. Sembra… - Syrenaegiziana : RT @Patty66509580: ?? Coronavirus, Conte firma il nuovo Dpcm: locali chiusi alle 18, ma aperti domenica. In vigore fino al 24 novembre. Agg… - michele85_1 : ?? Coronavirus, Conte firma il nuovo Dpcm: confermata chiusura di bar e ristoranti alle 18, ma restano aperti la dom… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte firma

Nella giornata di domenica 25 ottobre il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte tornerà a parlare in conferenza per illustrare i punti del nuovo Dpcm che sarà valido fino al 24 novembre. Nella notte ...Roma, 25 ottobre 2020 - Il premier Giuseppe Conte ha firmato nella notte il nuovo Dpcm. Entra così in vigore la stretta su bar, ristoranti, palestre e teatri per contrastare la diffusione dei contagi ...