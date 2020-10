"Conferma la chiusura". Dpcm, vertice di governo infuocato: lo strappo di Conte con le Regioni e il Cts (Di domenica 25 ottobre 2020) Giuseppe Conte tira dritto per la sua strada e Conferma la chiusura anticipata per bar e ristoranti alle 18. Il nuovo Dpcm è slittato alla giornata di domenica a causa delle richieste delle Regioni e delle divisioni esistenti anche all'interno del governo. La riunione tra il premier e i capi delegazione della maggioranza è andata avanti per ore per risolvere il braccio di ferro sulle nuove restrizioni necessarie a riportare sotto controllo la situazione epidemiologica dell'Italia. Stando alle fonti dell'Adnkronos, la “forte raccomandazione” a limitare gli spostamenti non necessari rimarrà all'interno del Dpcm: non scatterà quindi il divieto di muoversi tra le Regioni, come era stato ipotizzato nella serata di ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 ottobre 2020) Giuseppetira dritto per la sua strada elaanticipata per bar e ristoranti alle 18. Il nuovoè slittato alla giornata di domenica a causa delle richieste dellee delle divisioni esistenti anche all'interno del. La riunione tra il premier e i capi delegazione della maggioranza è andata avanti per ore per risolvere il braccio di ferro sulle nuove restrizioni necessarie a riportare sotto controllo la situazione epidemiologica dell'Italia. Stando alle fonti dell'Adnkronos, la “forte raccomandazione” a limitare gli spostamenti non necessari rimarrà all'interno del: non scatterà quindi il divieto di muoversi tra le, come era stato ipotizzato nella serata di ...

Dpcm, no delle Regioni. Toti: sbagliato chiudere i ristoranti alle 18. Bonaccini: compensare le perdite degli esercenti

