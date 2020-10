Benedict Cumberbatch e il cambiamento climatico in “Migrations” (Di sabato 24 ottobre 2020) Benedict Cumberbatch e Claire Foy – Photo Credits: BBC AmericaÈ stato annunciato dall’Hollywood Reporter che Benedict Cumberbatch è riuscito ad assicurarsi con la sua casa di produzione indipendente SunnyMarch i diritti di Migrations. Il film sarà l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo pubblicato nel 2020 da Charlotte McConaghy, non ancora tradotto in italiano. Accanto al celebre attore inglese, a produrre e interpretare ci sarà poi Claire Foy, giovane Elisabetta II in The Crown. Non si sa naturalmente ancora molto sulle riprese o la data di uscita, ma il film si rivelerà un intimo e al tempo stesso indimenticabile viaggio di una donna e dei compagni che incontrerà lungo il cammino. Claire Foy e Benedict ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 24 ottobre 2020)e Claire Foy – Photo Credits: BBC AmericaÈ stato annunciato dall’Hollywood Reporter cheè riuscito ad assicurarsi con la sua casa di produzione indipendente SunnyMarch i diritti di Migrations. Il film sarà l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo pubblicato nel 2020 da Charlotte McConaghy, non ancora tradotto in italiano. Accanto al celebre attore inglese, a produrre e interpretare ci sarà poi Claire Foy, giovane Elisabetta II in The Crown. Non si sa naturalmente ancora molto sulle riprese o la data di uscita, ma il film si rivelerà un intimo e al tempo stesso indimenticabile viaggio di una donna e dei compagni che incontrerà lungo il cammino. Claire Foy e...

