Bambina va otto volte in ospedale con dolori atroci, ma per i medici “finge”: “Dopo 7 mesi abbiamo scoperto che ha un tumore” (Di sabato 24 ottobre 2020) Per mesi tutti i medici hanno creduto che la piccola Elizabeth non avesse nulla. Tanto da arrivare a pensare che la Bambina di sei anni fingesse di provare dolore solo per poi essere “ricompensata” con un regalo dopo la visita medica. Ma l’istinto materno è spesso infallibile. Così, consulto dopo consulto, alla fine un medico ha scoperto la verità: la piccola ha un raro tumore del sistema linfatico, il Linfoma non Hodgkin. La storia arriva dalla Gran Bretagna, precisamente da Beechdale, Nottingham, ed è stata raccontata dal Daily Mail. A spiegare il calvario della piccola, andata per otto volte in ospedale prima di ottenere una diagnosi soddisfacente, la mamma Emma, che ha vissuto per mesi tra le urla della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 ottobre 2020) Pertutti ihanno creduto che la piccola Elizabeth non avesse nulla. Tanto da arrivare a pensare che ladi sei anni fingesse di provare dolore solo per poi essere “ricompensata” con un regalo dopo la visita medica. Ma l’istinto materno è spesso infallibile. Così, consulto dopo consulto, alla fine un medico hala verità: la piccola ha un raro tumore del sistema linfatico, il Linfoma non Hodgkin. La storia arriva dalla Gran Bretagna, precisamente da Beechdale, Nottingham, ed è stata raccontata dal Daily Mail. A spiegare il calvario della piccola, andata perinprima di ottenere una diagnosi soddisfacente, la mamma Emma, che ha vissuto pertra le urla della ...

Ultime Notizie dalla rete : Bambina otto Bimba con il tumore va 8 volte in ospedale, ma per i medici finge: la verità emerge dopo mesi Il Messaggero Otto nuovi casi di Covid19 a Sciacca. Tre sono bambini

Otto nuovi casi positivi al Covid-19 a Sciacca. Lo ha reso noto il sindaco Francesca Valenti. Sono 5 componenti di una famiglia, di 46, 38, 8, 4 e 2 anni. Positive anche tre donne di 56, 55 e 46 anni.

Francesco Boccia positivo al Covid dopo la moglie Nunzia De Girolamo, l’ex deputata: “L’ho capito quando è entrato in camera da letto…”

“Quando mio marito è entrato in camera ho capito che si era contagiato“, così Nunzia De Girolamo al telefono con il Corriere della Sera commenta la positività del marito, il ministro Francesco Boccia, ...

