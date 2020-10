Bake Off Italia 2020: continua la strage di concorrenti uomini, Clelia torna in tv da Regina (Di sabato 24 ottobre 2020) Bake Off Italia 2020 non è un posto per pasticceri amatoriali uomini. Da oramai alcune settimane, sembra in atto una vera e propria strage di concorrenti di sesso maschile sotto il tendone dello zuccherato talent show condotto da Benedetta Parodi. Nel corso dell’ottava puntata del 23 ottobre 2020, abbiamo visto scervellarsi ben otto concorrenti di cui solo tre uomini; ma a fin serata uno dei tre è stato eliminato, lasciando solo un paio di “maschi” in un tendone che sembra esser diventato un harem!E se gli uomini diminuiscono, la presenze femminili nel talent show di Real Time addirittura aumentano (anche se temporaneamente). Nel corso della puntata, infatti, abbia assistito ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 24 ottobre 2020)Offnon è un posto per pasticceri amatoriali. Da oramai alcune settimane, sembra in atto una vera e propriadidi sesso maschile sotto il tendone dello zuccherato talent show condotto da Benedetta Parodi. Nel corso dell’ottava puntata del 23 ottobre, abbiamo visto scervellarsi ben ottodi cui solo tre; ma a fin serata uno dei tre è stato eliminato, lasciando solo un paio di “maschi” in un tendone che sembra esser diventato un harem!E se glidiminuiscono, la presenze femminili nel talent show di Real Time addirittura aumentano (anche se temporaneamente). Nel corso della puntata, infatti, abbia assistito ...

AugustoDiF : RT @_carotino: non devo recuperare bake off a quest’ora ora mangerei un pandoro farcito intero - _carotino : non devo recuperare bake off a quest’ora ora mangerei un pandoro farcito intero - GingerPresident : La prima immune è “Rosalinda” E DI COLPO MI È SEMBRATO DI AVER GIRATO PER SBAGLIO SU BAKE OFF INVECE SI PARLAVA DI… - axelcoeur : raga io venerdì prossimo devo sopportare francesco monte a tale e quale e Philippe a Bake off MA PERCHÉ - micricosmo : RT @Manucap021: Dove posso firmare una petizione per rendere Martina giudice di bake off? #BakeOffItalia -