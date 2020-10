Al ristorante “non asciugate le mani con il getto d’aria e pagate con la carta”: i consigli degli esperti per ridurre i contagi (Di sabato 24 ottobre 2020) E’ possibile prendere Covid-19 al ristorante? Sì, secondo i dati scientifici disponibili, ma non per questo “è necessario smettere di andarci, purché ristoratori e clienti si attengano scrupolosamente alle regole di sanificazione, distanziamento interpersonale e corretto uso delle mascherine“. E’ la risposta di ‘Dottore, ma è vero che?‘, piattaforma anti fake-news della Federazione nazionale degli Ordini dei medici (Fnomceo), che indica anche le regole base per evitare contagi quando si mangia fuori casa: dalla consultazione del menù online all’evitare di utilizzare oliere, saliere o contenitori di altri condimenti che potrebbero essere stati toccati da altri. “La possibilità di prendere Covid-19 al ristorante – si ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 24 ottobre 2020) E’ possibile prendere Covid-19 al? Sì, secondo i dati scientifici disponibili, ma non per questo “è necessario smettere di andarci, purché ristoratori e clienti si attengano scrupolosamente alle regole di sanificazione, distanziamento interpersonale e corretto uso delle mascherine“. E’ la risposta di ‘Dottore, ma è vero che?‘, piattaforma anti fake-news della Federazione nazionaleOrdini dei medici (Fnomceo), che indica anche le regole base per evitarequando si mangia fuori casa: dalla consultazione del menù online all’evitare di utilizzare oliere, saliere o contenitori di altri condimenti che potrebbero essere stati toccati da altri. “La possibilità di prendere Covid-19 al– si ...

CottarelliCPI : Amo il calcio. Ma perchè (vedi Corriere) esentare dal coprifuoco i 1000 ammessi a S. Siro per le serali? Ovvio, se… - insopportabile : Il bar/ristorante deve chiudere alle 24. Poiché nella norma non c'è scritto fino a che ora deve aspettare per riap… - borghi_claudio : @Marco_Piso_71 @qualcosadiversa @geokawa Non conta il reddito. I ristoranti di lusso pieni c'erano anche a Calcutta… - PaoloFM : Servirebbe un minimo di serenità per dire che in un bar o in un ristorante non puoi consumare indossando la mascher… - davidepress : @lenuccia82 @conteDartagnan purtroppo quando si ricorre alla violenza si passa dalla parte del torto, sono arrabbia… -

Ultime Notizie dalla rete : ristorante “non Roccuzzo: «La mia fragilità è la mia forza. Emma? Nessun rancore, ma la farò ricredere» Corriere della Sera