A Benevento in piazza commercianti e ristoratori | “Chiusure? Vogliamo sapere prima come ci aiuteranno”

Benevento – Il mondo della ristorazione e del commercio beneventano scende in piazza contro l'ipotesi di un nuovo lockdown. Per tutti, appuntamento a Palazzo Paolo V. E dalle vie del capoluogo il messaggio è chiaro: "Non possiamo essere noi a pagare le colpe delle vostre inefficienze". Insomma, la consapevolezza delle difficoltà del momento non sfuggono a nessuno. Sulle soluzioni, però, l'opposizione è totale. "Qui non ci sono negazionisti. Sappiamo tutti che esiste un problema sanitario enorme – spiega Alessio Zollo, imprenditore – ma le chiusure portano al collasso dell'economia. E allora Vogliamo sapere cosa chi ci governa in campo vuol mettere in campo per aiutare le nostre imprese.

Ultime Notizie dalla rete : Benevento piazza Dad, scuole e trasporti sicuri: studenti in piazza a Benevento per il diritto allo studio NTR24 Benevento, studenti scendono in piazza: "Priorità alla scuola"

“Meglio a Scuola, che in piazza” era uno degli slogan che evidentemente faceva riferimento al fatto che le aule sarebbero più sicure per la salute di ragazzi e ragazze. Tempo di lettura: 2 minuti. Ben ...

Mobilitazione studentesca nazionale per chiedere priorità alla scuola

Oggi pomeriggio sono previste altre attivazioni in regione, dalla protesta diffusa degli studenti di Pomigliano d’Arco, fino a coloro che si sono attivati da casa assentandosi dalle lezioni online e c ...

