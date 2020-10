Tennis, il ranking live di Jannik Sinner: l’azzurro guadagna una posizione e mette nel mirino Sonego (Di venerdì 23 ottobre 2020) A Colonia, in Germania, per quanto riguarda il torneo ATP 250 bett1HULKS Championship di Tennis 2020, il secondo dei due consecutivi nella località tedesca, sul veloce indoor teutonico oggi, venerdì 23 ottobre, nei quarti di finale, la wild card azzurra Jannik Sinner ha sconfitto il francese Gilles Simon. L’azzurrino così ha avuto l’occasione di mettere nel proprio carniere qualche punticino nel ranking ATP, per la precisione quarantacinque, salendo da quota 1169 a 1214. Questo leggero miglioramento è sufficiente, però a far guadagnare virtualmente una posizione al momento a Sinner, che dovrà superare anche il prossimo turno per salire ulteriormente in graduatoria. Sinner vincendo ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 ottobre 2020) A Colonia, in Germania, per quanto riguarda il torneo ATP 250 bett1HULKS Championship di2020, il secondo dei due consecutivi nella località tedesca, sul veloce indoor teutonico oggi, venerdì 23 ottobre, nei quarti di finale, la wild card azzurraha sconfitto il francese Gilles Simon. L’azzurrino così ha avuto l’occasione dire nel proprio carniere qualche punticino nelATP, per la precisione quarantacinque, salendo da quota 1169 a 1214. Questo leggero miglioramento è sufficiente, però a farre virtualmente unaal momento a, che dovrà superare anche il prossimo turno per salire ulteriormente in graduatoria.vincendo ...

