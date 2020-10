“Si muore di fame”. Flavio Briatore torna a far parlare di sé con un’altra uscita delle sue. Cosa è successo (Di venerdì 23 ottobre 2020) Flavio Briatore torna a polemizzare sulla gestione della pandemia. In particolare l’imprenditore piemontese si scaglia contro Massimo Galli, direttore del reparto malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano. Da sempre conosciuto per essere molto diretto, quasi spietato, nelle sue dichiarazioni, stavolta Briatore se l’è presa con Galli per alcune sue affermazioni. Nel corso della trasmissione condotta da Del Debbio “Diritto e rovescio” è stata trasmessa la dichiarazione del professor Galli che ha scatenato la reazione di Briatore. “Non vedo morti di fame in giro ma vedo morti negli ospedali”. Parole che hanno mandato su tutte le furie Briatore, il quale ha dichiarato che in questo periodo storico i morti per coronavirus sono ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 23 ottobre 2020)a polemizzare sulla gestione della pandemia. In particolare l’imprenditore piemontese si scaglia contro Massimo Galli, direttore del reparto malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano. Da sempre conosciuto per essere molto diretto, quasi spietato, nelle sue dichiarazioni, stavoltase l’è presa con Galli per alcune sue affermazioni. Nel corso della trasmissione condotta da Del Debbio “Diritto e rovescio” è stata trasmessa la dichiarazione del professor Galli che ha scatenato la reazione di. “Non vedo morti di fame in giro ma vedo morti negli ospedali”. Parole che hanno mandato su tutte le furie, il quale ha dichiarato che in questo periodo storico i morti per coronavirus sono ...

Agenzia_Ansa : Muore in #Brasile un volontario del programma di sperimentazione del vaccino #Astrazeneca ma non aveva ricevuto nes… - HuffPostItalia : Briatore replica a Galli: 'Non si muore solo di virus. Si può morire anche di fame' - matteosalvinimi : CACCIARI: “NON SI MUORE SOLO DI COVID, SI MUORE ANCHE DI DISPERAZIONE” #vociitaliane ???? - Satiraptus : +++ULTIMA ORA+++ Con la frase 'Non si muore solo di #virus, si può morire anche di fame' Flavio #Briatore si aggiud… - allemacc : @Acidelius L’unica cosa è, indipendentemente dalla loro narrazione, ribadire che si muore e ci si ammala molto di p… -

