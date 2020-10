Si lancia sui binari della metro: quello che succede è incredibile (Di venerdì 23 ottobre 2020) E’ successo a Roma, si lancia sui binari della metro ma è rimasta illesa. Ora la 28enne ucraina è in ospedale per accertamenti. Una donna di 28 anni si è… Questo articolo Si lancia sui binari della metro: quello che succede è incredibile è stato pubblicato per la prima volta da Fabiana Boccanfuso su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 23 ottobre 2020) E’ successo a Roma, sisuima è rimasta illesa. Ora la 28enne ucraina è in ospedale per accertamenti. Una donna di 28 anni si è… Questo articolo Sisuicheè stato pubblicato per la prima volta da Fabiana Boccanfuso su BlogLive.it.

quibresciait : Brescia, il nuovo questore lancia allarme: “Mafie sui fondi post-Covid” - Ieri in via Botticelli il nuovo rappresen… - ricmaggiolo : @LucaBizzarri Influencer sopravvalutato lancia un contest vanesio sui social provocando una ridda di contenuti supe… - ilovepisa : RT @CittadinidiTwtt: Il @ComunePisa lancia un video sui propri canali social per promuovere l’arte e la bellezza della città della Torre ht… - Giulio29375125 : @DSantanche @pentagram54 Quanta ignoranza .e solo torture sui nostri figli con TAMPONI pericolosissimi e invasivi. - ComunePisa : RT @CittadinidiTwtt: Il @ComunePisa lancia un video sui propri canali social per promuovere l’arte e la bellezza della città della Torre ht… -