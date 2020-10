Selvaggia Lucarelli choc – “Devastante, persi tutti i capelli” (Di venerdì 23 ottobre 2020) Selvaggia Lucarelli lancia una bomba e racconta quale è stato uno dei momento più dolorosi della sua vita. La giudice storica di Ballando con le Stelle 2020 ha scelto di affidare il suo racconto allo show di Daria Bignardi, l’Assedio. Selvaggia Lucarelli ha rivelato così di aver vissuto un brutto periodo a causa di un amore tossico. Si parla di una parentesi che risale a dieci anni fa, ma che ancora oggi tiene presente. Selvaggia Lucarelli rivela – “Ho sempre sofferto di sindrome abbandonica” Selvaggia Lucarelli fa un piccolo viaggio all’interno della sua vita e scava nel suo passato. Con la sua nota lucidità, la giornalista ha svelato come le sue relazioni l’abbiano sempre ostacolata nel ... Leggi su giornal (Di venerdì 23 ottobre 2020)lancia una bomba e racconta quale è stato uno dei momento più dolorosi della sua vita. La giudice storica di Ballando con le Stelle 2020 ha scelto di affidare il suo racconto allo show di Daria Bignardi, l’Assedio.ha rivelato così di aver vissuto un brutto periodo a causa di un amore tossico. Si parla di una parentesi che risale a dieci anni fa, ma che ancora oggi tiene presente.rivela – “Ho sempre sofferto di sindrome abbandonica”fa un piccolo viaggio all’interno della sua vita e scava nel suo passato. Con la sua nota lucidità, la giornalista ha svelato come le sue relazioni l’abbiano sempre ostacolata nel ...

