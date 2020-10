Osimhen sotto la sufficienza: “la giovane gazzella scatenata sembra un leone in gabbia” (Di venerdì 23 ottobre 2020) Non raggiunge la sufficienza, per i quotidiani, la prestazione di Victor Osimhen. Ieri l’attaccante nigeriano, contro l’Az è andato molto peggio rispetto alle ultime partite. L’unico quotidiano che gli conferisce la palma del migliore in campo è la Gazzetta dello Sport, che in pagella gli mette 6. “Niente di eccezionale rispetto alle gare di campionato, ma almeno ci ha provato, senza eccessive pretese”. Corriere della Sera e Corriere dello Sport gli danno 5. Il CorSport lo paragona ad un leone in gabbia Scrive: “La giovane gazzella scatenata questa volta sembra un leone in gabbia: è sempre pericoloso quando parte e quando attacca gli spazi, sempre, ma la precisione al tiro ha fatto festa. ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 23 ottobre 2020) Non raggiunge la, per i quotidiani, la prestazione di Victor. Ieri l’attaccante nigeriano, contro l’Az è andato molto peggio rispetto alle ultime partite. L’unico quotidiano che gli conferisce la palma del migliore in campo è la Gazzetta dello Sport, che in pagella gli mette 6. “Niente di eccezionale rispetto alle gare di campionato, ma almeno ci ha provato, senza eccessive pretese”. Corriere della Sera e Corriere dello Sport gli danno 5. Il CorSport lo paragona ad unin gabbia Scrive: “Laquesta voltaunin gabbia: è sempre pericoloso quando parte e quando attacca gli spazi, sempre, ma la precisione al tiro ha fatto festa. ...

