No, il tampone diagnostico per il coronavirus Sars-Cov-2 non causa la sindrome da shock tossico (Di venerdì 23 ottobre 2020) Lunedì 19 ottobre abbiamo ricevuto via Whatsapp la richiesta di verificare un testo, riportato anche da alcuni account Facebook, in cui si sosteneva che «il tampone Covid causa febbre e malori». Nel testo – il cui anonimo autore afferma di non aver «studiato medicina» – si avanza l’ipotesi che i tamponi diagnostici orofaringei, lesionando la mucosa orofaringea e permettendo l’ingresso di batteri, possano causare la sindrome da shock tossico, una grave condizione causata dalla risposta immunitaria a tossine batteriche. Per corroborare l’affermazione, il testo pone una analogia tra la sintomatologia della sindrome da shock tossico mestruale, una rarissima ... Leggi su facta.news (Di venerdì 23 ottobre 2020) Lunedì 19 ottobre abbiamo ricevuto via Whatsapp la richiesta di verificare un testo, riportato anche da alcuni account Facebook, in cui si sosteneva che «ilCovidfebbre e malori». Nel testo – il cui anonimo autore afferma di non aver «studiato medicina» – si avanza l’ipotesi che i tamponi diagnostici orofaringei, lesionando la mucosa orofaringea e permettendo l’ingresso di batteri, possanore lada, una grave condizioneta dalla risposta immunitaria a tossine batteriche. Per corroborare l’affermazione, il testo pone una analogia tra la sintomatologia delladamestruale, una rarissima ...

