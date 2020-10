Milano è come Lodi a marzo: boom di contagi, ipotesi lockdown e zona rossa (Di venerdì 23 ottobre 2020) A Milano i contagi aumentano a vista d’occhio, nel panico generale l’ipotesi di lockdown si sta facendo sempre più reale. “Quella che stiamo per vivere è la battaglia di Milano“, così commenta il dottor Massimo Galli. Dall’inizio della pandemia è sempre stato in prima linea per trovare una strategia efficace per contenere il numero delle … L'articolo Milano è come Lodi a marzo: boom di contagi, ipotesi lockdown e zona rossa è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 23 ottobre 2020) Aaumentano a vista d’occhio, nel panico generale l’disi sta facendo sempre più reale. “Quella che stiamo per vivere è la battaglia di“, così commenta il dottor Massimo Galli. Dall’inizio della pandemia è sempre stato in prima linea per trovare una strategia efficace per contenere il numero delle … L'articolodiè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

StefaniaChiale : Ecco come (non) sta (più) funzionando il tracciamento dei contagi Covid a #Milano. “Il territorio è scoperto: la si… - Corriere : «Oggi Milano è come Lodi a inizio marzo» - giornalettismo : L'indice di trasmissibilità del virus nella città metropolitana ha superato quota 2,5. L'allarme lanciato dal res… - Giancar70336148 : RT @Antiogu60: E quindi?? Vuoi sostenere che è colpa della Raggi se bruciano un bus?? Come dire:a Milano hanno rapinato una banca nel palaz… - SILVIALUCISANO : STATO DI POLIZIA A MILANO COME IN SUD AMERICA!! -