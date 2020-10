Mesagna | trovati in possesso di armi e droga | arrestati

(Di venerdì 23 ottobre 2020) A, i carabinieri hanno ffettuata una perquisizione trovando al suo inetrno. Arrestate sei persone. I carabinieri della stazione di Mesagne hanno arrestate alcune persone in flagranza di reato per detenzione illegale di, ricettazione riciclaggio, spaccio di sostanze stupefacenti. La perquisizione è avvenuta all’interno di una casa che si trova nella … L'articolo proviene da Inews.it.

Ultime Notizie dalla rete : Mesagna trovati

Inews24

I Carabinieri della Stazione di Mesagne, a conclusione accertamenti, hanno tratto arrestato, in flagranza di reato, L. M. 62enne, L. D. 34enne e C. L. 57enne, tutti del luogo, per concorso in detenzio ...Cerimonia di consegna stamani, da parte della Cisl Taranto Brindisi al Sindaco di Mesagne, di oltre 300 piante di carrubo, per omaggiare simbolicamente le 141 nascite (77 maschi e 64 femmine), registr ...