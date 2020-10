Matilde Brandi manda un video messaggio ai concorrenti: scoppia la lite tra Tommaso Zorzi ed Elisabetta Gregoraci (Di venerdì 23 ottobre 2020) Nella giornata di ieri Matilde Brandi ha recapitato un video messaggio per i nostri vipponi. L’ultima eliminata del Grande Fratello Vip 5 avrebbe avuto una parola per tutti loro. Eppure alcune affermazioni hanno generato il caos facendo arrivare allo scontro Tommaso Zorzi ed Elisabetta Gregoraci. Trovate QUI il video integrale. Nel video, infatti, Matilde Brandi avrebbe avuto parole poco carine nei confronti dello stesso Zorzi, di Guenda Goria, Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando. Di Guenda e Maria Teresa, la showgirl avrebbe detto: Cara Maria Teresa, ora che sono uscita dalla casa si sono spenti i riflettori su di te. Come riaccenderli? La carta del lavoro ... Leggi su trendit (Di venerdì 23 ottobre 2020) Nella giornata di ieriha recapitato unper i nostri vipponi. L’ultima eliminata del Grande Fratello Vip 5 avrebbe avuto una parola per tutti loro. Eppure alcune affermazioni hanno generato il caos facendo arrivare allo scontroed. Trovate QUI ilintegrale. Nel, infatti,avrebbe avuto parole poco carine nei confronti dello stesso, di Guenda Goria, Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando. Di Guenda e Maria Teresa, la showgirl avrebbe detto: Cara Maria Teresa, ora che sono uscita dalla casa si sono spenti i riflettori su di te. Come riaccenderli? La carta del lavoro ...

