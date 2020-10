L'Oms: 'E' ufficiale, siamo entrati nella seconda ondata della pandemia' (Di venerdì 23 ottobre 2020) Sempre peggio per Europa e Usa. La situazione epidemiologica globale sarà critica nei prossimi mesi. Lo ha annunciato Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'Organizzazione mondiale della ... Leggi su globalist (Di venerdì 23 ottobre 2020) Sempre peggio per Europa e Usa. La situazione epidemiologica globale sarà critica nei prossimi mesi. Lo ha annunciato Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'Organizzazione mondiale...

Ultime Notizie dalla rete : Oms ufficiale L'Oms: "E' ufficiale, siamo entrati nella seconda ondata della pandemia" Globalist.it L'Oms: "E' ufficiale, siamo entrati nella seconda ondata della pandemia"

Il direttore generale dell'Oms ha ribadito che la situazione attuale "non è un'esercitazione", aggiungendo che alcuni Paesi si trovano su una strada pericolosa.

Coronavirus, è UFFICIALE il farmaco Remdesivir cura il Covid-19

Ora diventa il primo trattamento antivirale ufficialmente approvato negli Usa. (Ticinonline) Remdesivir per l’OMS è inutile. Uno studio dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, di recente, ha ...

