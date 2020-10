LIVE Sinner-Simon 5-2, ATP Colonia II 2020 in DIRETTA: l’azzurro salva quattro palle break (Di venerdì 23 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 DUE SET POINT Sinner: risposta vincente di Simon. 40-0 TRE SET POINT Sinner: prima vincente! 30-0 Gran prima esterna vincente di Sinner, che con il precedente punto ha abbattuto una delle telecamere poste a fondocampo. 15-0 IL ROVESCIO DI Sinner! Con il lungolinea chiude uno scambio che inizialmente aveva in mano Simon! 5-3 Sinner, si salva in qualche modo Simon, ma Jannik dopo 41 minuti va a servire per chiudere il parziale. 40-30 Dritto lungo di Sinner. 30-30 Dritto vincente di Sinner! 30-15 Prima vincente di Simon. 15-15 Risponde violentemente Sinner con il rovescio e vicino alla riga ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-15 DUE SET POINT: risposta vincente di. 40-0 TRE SET POINT: prima vincente! 30-0 Gran prima esterna vincente di, che con il precedente punto ha abbattuto una delle telecamere poste a fondocampo. 15-0 IL ROVESCIO DI! Con il lungolinea chiude uno scambio che inizialmente aveva in mano! 5-3, siin qualche modo, ma Jannik dopo 41 minuti va a servire per chiudere il parziale. 40-30 Dritto lungo di. 30-30 Dritto vincente di! 30-15 Prima vincente di. 15-15 Risponde violentementecon il rovescio e vicino alla riga ...

zazoomblog : LIVE Sinner-Simon 0-1 ATP Colonia II 2020 in DIRETTA: break immediato del francese - #Sinner-Simon #Colonia… - Matt_Orlandi : Segui con @_SuperNews_ la DIRETTA di #Sinner - #Simon, primo quarto di finale dell' #AtpCologne - OA_Sport : LIVE Sinner-Simon, ATP Colonia II 2020 in DIRETTA: l’azzurro insegue la semifinale - direttasports : #LIVE Sinner-Simon, ATP Colonia II 2020 in DIRETTA: l’azzurro insegue la semifinale #tennis #atp #sport #sinner… - livetennisit : ATP Colonia 2 e Anversa: LIVE i risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale. In campo Jannik Sinner (LIVE) -