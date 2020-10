“Libertà | libertà!” Da Milano a Napoli ristoratori e commercianti contro il coprifuoco

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 23 ottobre 2020), 23 ott – Monta la protesta deie di tutti ipenalizzati dal, acome a. La chiusura anticipata e le altre restrizioni anti-contagio imposte dal governo giallofucsia sono l’ennesimo, duro colpo a un’economia nazionale già in ginocchio dopo mesi di lockdown. E se il premier Giuseppe Conte chiede ulteriori sacrifici in nome dell’epidemia di coronavirus, al contempo non dà sostegno economico a chi subisce danni causati dai vari Dpcm. Ail sit-in diDe Luca Aieri c’è stato un sit-in notturnol’ordinanza del governatore dem ...