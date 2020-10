Juan Icardi torna in Argentina | Wanda | “Grazie per questi 9 mesi | non li dimenticheremo mai”

Leggi su golssip

(Di venerdì 23 ottobre 2020), padre del centravanti del PSG Mauro, ha vissuto incon il figlio e la moglieNara, ma ora devere in. La showgirl ha voluto salutarlo con un messaggio postato su Instagram insieme a diversi scatti di questo periodo passato insieme: "Buon viaggio suocero... Ci mancherai tanto, a me mancherà di incontrarti in cucina tutte le mattine e i tuoi pasti fatti con tanto amore.. Grazie perche nonmai", ha scritto.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CGsR2ZShzov/"in: “Grazie per ...