Grande Fratello Vip 5, Matilde Brandi: “Non ho offeso nessuno” (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il video messaggio di Matilde Brandi, trasmesso ieri, nella casa del ‘Grande Fratello Vip’, ha riaperto voragini tra i gruppi delle rispettive stanze. A poche ore dalla dodicesima puntata del reality di Canale 5, la showgirl ha deciso di scrivere un lungo post su Instagram per chiarire i motivi degli attacchi nei confronti di Maria Teresa Ruta, Guenda Goria, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando: View this post on Instagram Buongiorno a tutti!❤️ stasera cercherò di spiegare per l'ennesima volta la mia strabenedetta coerenza: i messaggi che ho mandato ieri nella casa erano senza cattiveria come invece alcuni hanno insinuato! Stasera spiegherò che erano anche detti in modo appositamente ironico: con mariateresa era simpatico anzi alla fine le ho detto ... Leggi su gossipblog (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il video messaggio di, trasmesso ieri, nella casa del ‘Vip’, ha riaperto voragini tra i gruppi delle rispettive stanze. A poche ore dalla dodicesima puntata del reality di Canale 5, la showgirl ha deciso di scrivere un lungo post su Instagram per chiarire i motivi degli attacchi nei confronti di Maria Teresa Ruta, Guenda Goria, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando: View this post on Instagram Buongiorno a tutti!❤️ stasera cercherò di spiegare per l'ennesima volta la mia strabenedetta coerenza: i messaggi che ho mandato ieri nella casa erano senza cattiveria come invece alcuni hanno insinuato! Stasera spiegherò che erano anche detti in modo appositamente ironico: con mariateresa era simpatico anzi alla fine le ho detto ...

GassmanGassmann : Ascolti tv 19 ottobre 2020: Gassmann sempre meglio del Grande Fratello Vip ?????? - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - camydemar : RT @stanzablu_: comunque vincitore effettivo di questo grande fratello, non importa se deciderà in futuro di uscire da solo, Tommaso Zorzi.… - infanziia : @___coldplayer Ma guardate che Stefania e Maria Teresa lo hanno sempre detto che Tommaso si prende spesso la scena… - vojcehar : RT @tommyeoppy: Ma guardate che Stefania e Maria Teresa lo hanno sempre detto che Tommaso si prende spesso la scena e non sa quando deve fi… -