Grande Fratello Vip 5 | Mario Balotelli ospite ancora! nella puntata di stasera

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 23 ottobre 2020)ed Enock Quando si dice essere a corto di idee, oppure perseverare diabolico, o meglio, interessa più a loro (agli autori) che a noi (il pubblico). ‘Fumata bianca’ per la produzione diVip 5:sarà, in carne ed ossa, e farà irruzionecasa. Sebbene si tratti delle prima ospitata, in quel di Cinecittà, di Super, non sono, però, mancate di certo in queste settimane delle incursioni del calciatore che ha avuto modo di interfacciarsi con le vicissitudini del reality. Andando per gradi, la ‘prima volta’ risale alla terzaquandoha avuto modo di ...