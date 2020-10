Giro d’Italia 2020, Wilco Kelderman: “Capisco la frustrazione di Vegni, ma interrompere la corsa è stata la scelta giusta” (Di venerdì 23 ottobre 2020) La tappa odierna del Giro d’Italia 2020, più che per il suo andamento, ha fatto parlare per la protesta dei corridori, i quali hanno fatto metà frazione in pullman e sono partiti solo alle 14.00 da Abbiategrasso. L’opinione pubblica si è spaccata tra chi sostiene che quanto fatto dagli atleti sia stato scorretto nei confronti di organizzatori e tifosi e chi, invece, li difende. La maglia rosa Wilco Kelderman ha detto la sua su quanto accaduto oggi ai microfoni Rai. Queste le sue parole: “Capisco la frustrazione di Vegni e di RCS, ma credo sia stato giusto tagliare la tappa. Stamattina faceva davvero freddo. Sapevo già prima della tappa che avremmo preso una decisione del genere e sono contento che sia andato così. Il ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 ottobre 2020) La tappa odierna deld’Italia, più che per il suo andamento, ha fatto parlare per la protesta dei corridori, i quali hanno fatto metà frazione in pullman e sono partiti solo alle 14.00 da Abbiategrasso. L’opinione pubblica si è spaccata tra chi sostiene che quanto fatto dagli atleti sia stato scorretto nei confronti di organizzatori e tifosi e chi, invece, li difende. La maglia rosaha detto la sua su quanto accaduto oggi ai microfoni Rai. Queste le sue parole: “Capisco ladie di RCS, ma credo sia stato giusto tagliare la tappa. Stamattina faceva davvero freddo. Sapevo già prima della tappa che avremmo preso una decisione del genere e sono contento che sia andato così. Il ...

