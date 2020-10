‘Gf Vip 5’, il web in rivolta dopo la battuta infelice che Mario Balotelli ha rivolto a Dayane Mello! (Di sabato 24 ottobre 2020) Questa sera nella Casa del Gf Vip 5 ha fatto il suo ingresso Mario Balotelli. Il calciatore ha voluto fare nuovamente una sorpresa a suo fratello, Enock Barwuah, che è un concorrente del programma. I due fratelli, dunque, erano in giardino intenti a salutarsi e scambiarsi battute. Tutti gli altri inquilini erano in veranda ad ascoltarli e Alfonso Signorini è intervenuto per chiedere a Balotelli se avrebbe avuto il piacere di diventare un nuovo concorrente. Sulla questione, ha interpellato anche Dayane Mello con cui in passato ha avuto un flirt e la ragazza ha affermato “Perché no? Certo sarebbe bello averlo dentro”. Per tutta risposta, Balotelli ha sfoderato una frase che a tutti è risultata sessista e che ha messo in imbarazzo la showgirl: “Si, dice sempre ... Leggi su isaechia (Di sabato 24 ottobre 2020) Questa sera nella Casa del Gf Vip 5 ha fatto il suo ingresso. Il calciatore ha voluto fare nuovamente una sorpresa a suo fratello, Enock Barwuah, che è un concorrente del programma. I due fratelli, dunque, erano in giardino intenti a salutarsi e scambiarsi battute. Tutti gli altri inquilini erano in veranda ad ascoltarli e Alfonso Signorini è intervenuto per chiedere ase avrebbe avuto il piacere di diventare un nuovo concorrente. Sulla questione, ha interpellato ancheMello con cui in passato ha avuto un flirt e la ragazza ha affermato “Perché no? Certo sarebbe bello averlo dentro”. Per tutta risposta,ha sfoderato una frase che a tutti è risultata sessista e che ha messo in imbarazzo la showgirl: “Si, dice sempre ...

