Genoa-Inter, Conte: "La strada è giusta, nessuno ci ha dominati. Guardate il Liverpool di Klopp…"

Parola ad Antonio Conte. Il tecnico dell'Inter è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Genoa, in programma sabato pomeriggio a Marassi: primo oggetto di discussione, il momento della sua squadra, reduce dal pareggio in Champions League contro il Borussia Mönchengladbach. Di seguito, le sue dichiarazioni.

"Terza gara in sette giorni? Stiamo cercando di gestire il momento, facendo recuperare i calciatori e preparando la partita nel modo giusto. Alcuni stanno giocando sempre e bisogna anche preservarli dal punto di vista psicologico. Non sono preoccupato per i gol subiti. Stiamo percorrendo la strada giusta, io, la società e i giocatori siamo felici. La situazione dobbiamo affrontarla a testa alta, senza dare troppo peso alle assenze."

