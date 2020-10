Entra Super Mario e sconvolge la Casa: al GF Vip sorpresa choc al fratello Enock (Di sabato 24 ottobre 2020) Mario Balotelli apre la dodicesima puntata del Grande fratello Vip 5. Incontra il fratello Enock, ma si lascia andare a una battuta squallida verso Dayane Mello. “E' la prima e l'ultima volta in un reality. Come vedo Enock? Un po' troppo tranquillo, deve essere più sé stesso” dice Mario Balotelli ingommato e inchiodato in un nero a strati elegantemente rifinito con scarpe da basket rosso diavolo. Robocop in ebano e ossa. Pupo parte forte: lo abbraccia violando la distanza sociale. Cos'è l'amore fraterno? Aspettare 3 ore nel cucurio e sorbirsi i teatrini del GFVip per salutare Enock. Alle 00.30 Mario Balotelli, pubblicizzato più del Prostamol, si palesa nel giardino della Casa, si siede e biascica ... Leggi su iltempo (Di sabato 24 ottobre 2020)Balotelli apre la dodicesima puntata del GrandeVip 5. Incontra il, ma si lascia andare a una battuta squallida verso Dayane Mello. “E' la prima e l'ultima volta in un reality. Come vedo? Un po' troppo tranquillo, deve essere più sé stesso” diceBalotelli ingommato e inchiodato in un nero a strati elegantemente rifinito con scarpe da basket rosso diavolo. Robocop in ebano e ossa. Pupo parte forte: lo abbraccia violando la distanza sociale. Cos'è l'amore fraterno? Aspettare 3 ore nel cucurio e sorbirsi i teatrini del GFVip per salutare. Alle 00.30Balotelli, pubblicizzato più del Prostamol, si palesa nel giardino della, si siede e biascica ...

Grande Fratello Vip, in studio irrompe Mario Balotelli: "Prima e ultima volta"

La puntata di questa sera del Grande Fratello Vip inizia con il botto quando in studio arriva Super Mario Balotelli.

Benevento-Napoli, il derby dei fratelli Insigne

Il primo è appena entrato a far parte stabilmente della rosa del Napoli dopo la super stagione a Pescara agli ordini di Zeman; l'altro fratello veste la maglia azzurra per la seconda volta, dopo averl ...

