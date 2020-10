Difficile che Ronaldo giochi col Verona, oltre al tampone negativo serve visita di idoneità (Di venerdì 23 ottobre 2020) Cristiano Ronaldo è ancora positivo al Covid. Il tampone effettuato ieri lo certifica. Oggi portoghese finirà i suoi 10 giorni di quarantena, la Juve ha già inviato all’Uefa i documenti che accertano la sua asintomaticità a sette giorni dalla partita di Champions contro il Barcellona. Ma per scendere in campo contro Messi, a CR7 serve sempre un tampone negativo, almeno a 24 ore dal match. Prima, però, c’è il Verona, domenica sera. La Gazzetta dello Sport scrive che è Difficile, ma non impossibile, che Ronaldo riesca ad essere in campo. Il problema è che non solo servirà il tampone negativo, ma anche la visita di idoneità ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 23 ottobre 2020) Cristianoè ancora positivo al Covid. Ileffettuato ieri lo certifica. Oggi portoghese finirà i suoi 10 giorni di quarantena, la Juve ha già inviato all’Uefa i documenti che accertano la sua asintomaticità a sette giorni dalla partita di Champions contro il Barcellona. Ma per scendere in campo contro Messi, a CR7sempre un, almeno a 24 ore dal match. Prima, però, c’è il, domenica sera. La Gazzetta dello Sport scrive che è, ma non impossibile, cheriesca ad essere in campo. Il problema è che non solo servirà il, ma anche ladi idoneità ...

GiuseppeConteIT : (4/4) Sono fiducioso che l’intera comunità nazionale saprà esprimere, anche questa volta, come accaduto in occasion… - albertoangela : JFK infondeva speranza, tracciando orizzonti di pace e prosperità. È forse per questo che l’America e il mondo inte… - fleinaudi : Presidente #Conte lei sa che non amiamo la polemica fine a sé stessa. Ma una frase del genere: “Sono consentite le… - LoveTaesSmile : Ogni volta che vado a fare il prelievo ovviamente l'infermiere deve dirmi che ho delle vene piccole e che è diffici… - IbrahimHdzMes : RT @salvatorebrizzi: Volete ottenere la cosiddetta “seconda vista”? Bene, si può fare. Quando riuscite a produrre serenità e amore in una c… -

Ultime Notizie dalla rete : Difficile che Pedullà: "Sarri alla Fiorentina dipende dalla Juventus, difficile che accetti se si arriva a dicembre" Labaro Viola Sanità – Cambia la figura del medico medico di base

che rende difficile il lavoro in team, l’interazione tra i professionisti, la sinergia delle competenze, e che è sostanzialmente passata indenne attraverso le varie riforme. L’organizzazione dovrà ...

“I miei disegni dal Berghi”: mostra di Riccardo Ciotti

Figura di riferimento della Cooperativa Sean, Ciotti è più noto come atleta e non è difficile vederlo maratoneta anche in competizioni che si svolgono nel territorio della Valtiberina o anche come ...

che rende difficile il lavoro in team, l’interazione tra i professionisti, la sinergia delle competenze, e che è sostanzialmente passata indenne attraverso le varie riforme. L’organizzazione dovrà ...Figura di riferimento della Cooperativa Sean, Ciotti è più noto come atleta e non è difficile vederlo maratoneta anche in competizioni che si svolgono nel territorio della Valtiberina o anche come ...